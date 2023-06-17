Viteste unuttuğu traktör hareket etti, düşüp hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde tarlada çalışma yapmak için traktörüne makine bağlamak isteyen yaşlı adam, viteste unuttuğu traktör hareket edince yere düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Eminceler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Emir(86), arazide çalışmak için traktörüne makine bağlamak istedi. Bu esnada traktörünü viteste unutan Emir, traktörün hareket etmesi sonucu yere düştü. Traktörün kendi haline gitmesi sonucu durumu fark eden yakınları çalışan traktörü durdurup, yaşlı adamı cansız halde buldular. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Emir'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Mustafa Emir'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.