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Virane evler vatandaşları tedirgin ediyor

Virane evler vatandaşları tedirgin ediyor

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de bir sokakta bulunan virane ev, yaz aylarının gelmesiyle vatandaşları tedirgin ederken, duvarlarına yazılan yazılar dikkat çekti. Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Hacıhabib sokakta bulunan bir ev görüntüsüyle dikkat çekiyor. Uzun yıllardır kullanılmadığı iddia edilen müstakil evin pencerelerinin kırık olduğu bölümünün ve giriş kapısının tahta parçalarıyla kapatıldığı görüldü. Evin iki yanının da boş arazi olduğu göze çarparken, söz konusu sokakta oturan vatandaşlar yaz aylarının gelmesiyle metruk eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gireceğinden tedirgin olduklarını belirtti.

Eskişehir'de bir sokakta bulunan virane ev, yaz aylarının gelmesiyle vatandaşları tedirgin ederken, duvarlarına yazılan yazılar dikkat çekti.

Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Hacıhabib sokakta bulunan bir ev görüntüsüyle dikkat çekiyor. Uzun yıllardır kullanılmadığı iddia edilen müstakil evin pencerelerinin kırık olduğu bölümünün ve giriş kapısının tahta parçalarıyla kapatıldığı görüldü. Öte yandan duvarlarına da sprey boya ile yazılan yazılar çirkin görüntü oluşturuyor. Evin iki yanının da boş arazi olduğu göze çarparken, söz konusu sokakta oturan vatandaşlar yaz aylarının gelmesiyle metruk eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gireceğinden tedirgin olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Yaşam Haberler

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