Vezirköprü'de Sahte İçki Faciası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sahte içki tüketen Hüseyin T. ve Ayhan E. isimli iki kişi, alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin T. ve Ayhan E. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.