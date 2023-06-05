Veterinerlik öğrencisi depremzedelerin evcil hayvanlarını tedavi ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir veterinerlik öğrencisi, Hatay'da enkazdan çıkarılan hasta kedi ve köpekleri gönüllü olarak tedavi ederek yaşamlarına dokunuyor. Alper Cem Köprücü, deprem sonrası evcil hayvanların tedavi ile bakımları için gönüller tarafından oluşturan klinikte görev aldı ve 4 ayda 600 kedi ve köpek tedavisi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir veterinerlik öğrencisi, Hatay'da enkazdan çıkarılan hasta kedi ve köpekleri gönüllü olarak tedavi ederek yaşamlarına dokunuyor.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri 11 ilde insanlar gibi hayvanları da etkiledi. Birçok kurum ve kuruluş gibi gönüllü vatandaşlar da deprem bölgelerinde görev aldı. Halen görevlerini sürdürenler hem insanların hem de diğer canlıların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Veterinerlik Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Alper Cem Köprücü de bu gönüllülerden biri oldu. Deprem sonrası eğitim gördüğü İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitmek yerine Hatay'ın Samandağ ilçesine gelen Köprücü, sahipli ya da sahipsiz, enkazdan çıkan veya kaybolduktan sonra getirilen evcil hayvanların tedavi ile bakımları için gönüller tarafından oluşturan klinikte görev aldı. Halen klinikte tek başına tedavi çalışmalar yapan Köprücü 4 ayda 600 kedi ve köpek tedavisi yaptı. Köprücü, daha önce barınaklarda gönüllü olarak çalışma yaptığını, şu anda deprem bölgesinde 4 aydır gönüllü olarak görev aldığını ifade etti.

Veterinerlik öğrencisi Alper Cem Köprücü, "Depremin ilk zamanları enkazlardan hayvan çıkardık. Enkazdan çıkan hayvan doğal olarak çok yaralıydı ve enfeksiyon kapanlar vardı zorlu tedaviden geçtiler. Hocalarım desteği ve kendi öğrendiğim bilgiler ile 600'den fazla kedi ve köpeğe tedavi yaptım. Bu hayvanlarımızın birçoğunu sağlığına kavuşturduk ve kavuşturmaya devam ediyoruz. Bazı gönüllülerden ilaç ve alet desteği geliyor. Bu gelen alet ve ilaçlar ile hayvanlarımızı sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi. - HATAY