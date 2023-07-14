Veteriner hekimin aracını başıboş köpekler böyle parçaladı

KASTAMONU - Kastamonu'da bir veteriner hekime ait araca saldıran sokak köpekleri, çamurlukları ile kaporta zarar verdi. Görüntüleri izleyen veteriner hekim ise şoke oldu.

Kastamonu il merkezi Saraçlar Mahallesi'nde ikamet eden Veteriner Hekim Şamil Buğra Köse, sabah saatlerinde evden çıkarak işe gitmek için aracına yöneldi. Aracının sağ ve sol çamurlukları ile ön tampon bölgesinde kırıklar oluştuğunu ve zarar verildiğini gören Veteriner Hekim Şamil Buğra Köse, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol etti. Güvenlik kamerasını inceleyen Veteriner Hekim Şamil Buğra Köse, 4 tane sokak köpeğinin aracına saldırdığını gördü. Köpeklerin saldırdığı aracın sağ ve sol çamurluklarda kırıklar oluşurken, ön tampon ve kaportada da köpeklerin diş izleri oluştu. Aracın, ayrıca çamurlukların iç bölümlerinde bulunan yalıtımında zarar gördü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde de köpeklerin, araca saldırdığı ve çamurluk bölümlerine zarar verdiği görülüyor. Veteriner Hekim Şamil Buğra Köse, başıboş gezen ve saldırgan tavırlar sergileyen sokak köpekleriyle ilgili belediyeye müracaat ederek işlem yapılmasını talep etti.

"Sağ ve sol çamurluklara zarar verip, ön tampon bölgesini dişlemişler"

Tutanak tutturarak aracını tamir için sanayiye bıraktığını belirten Veteriner Hekim Şamil Buğra Köse, "Rutin olarak sabahları işe giderken aracımı kullanıyorum. Akşamları yine aynı şekilde park ediyorum ve evime gidiyorum. Bugün sabah saatlerinde aracıma bir köpek saldırısı oldu. Bunun arka planında neden olduğunu düşünmek gerekirse insanın aklına birçok sebep geliyor. Köpekler, kedilere nazaran biraz daha sürü halinde yaşayan hayvanlardır. Aralarında bir dominant ilişki mevcuttur. Köpekler her zaman kendisine bir sürü lideri arar. Sürü lideri ile birlikte genellikle köpek toplulukları grup halinde gezinebilirler. Bu sayede bölgelerini korurlar, birlikte avlanırlar. Sürü lideri, bir şeyi tehdit olarak fark ettiğinde bölgeyi korumakla mükelleftir ve beraber gezdikleri arkadaşlarıyla da hareket eder. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi 3-4 tane köpek sürü halinde araca saldırıda bulunuyor. Aklıma gelen iki sebep var. Birincisi kameralarda çok fazla belli olmuyor ama bir ihtimal dahilinde kedinin belki de köpeklerden kaçarken arabaya sığınması sonucu araca saldırmış olabilir. Bir diğeri de aracın seyir ettiği güzergahta farklı hayvan kokularını aldığında sürü lideri o kokuları bir tehdit olarak algılayabilir. Bu şekilde sürüdeki diğer arkadaşlarını da uyararak bu tehdidi daha detaylı araştırmak isteyebilirler. Aklıma bu sebepler geliyor. Belli ki ya aracın içerisinde kendilerine bir tehdit unsuru gördüler ya da araçtan farklı bir koku aldılar" dedi.

Sokak köpeklerinin araca değil bir insana ya da çocuğa da saldırıda bulunabileceğini belirten Köse, "Bizlerde cana geleceğine mala gelsin diyoruz. Bu saldırıya uğrayan bir araç değil, savunmasız bir çocukta olabilirdi. Bunları hep göz önünde tutmamız gerekiyor. Özellikle biz, veteriner hekimler sadece hayvan sağlığını değil, ayrıca halk sağlığını da korumakla mükellefiz. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki böyle bir saldırı olacaksa, hırpalama olacaksa aracın başına gelsin, bir insanın ya da çocukların başına gelmesin ama bu riskleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu noktada zaten belediyelerimiz gayet iyi çalışıyorlar. Bizlerde gerekli bildirimleri başvuru halinde belediyemize sunacağız. İkamet ettiğimiz bölgede başıboş gezen köpeklerin maalesef saldırgan hareket göstermeleri sebebiyle kendilerinden işlem yapılmasını talep edeceğiz" diye konuştu.

Sağ ve sol ön çamurluklara zarar verildiğini belirten Köse, "Ön tampon bölgesini dişlemişler. Yine çamurlukların iç bölgesinde yatılım malzemelerini sökmüşler. Yine çamurluklarda diş izleri bulunuyor. Her iki çamurlukta da diş izleri görülüyor. Bizler şimdi kaportacıya geldik, aracımıza baktıracağız ve yaptıracağız inşallah" şeklinde konuştu.