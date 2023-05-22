Veteriner hekim, yaralı kuşları tedavi ederek doğaya geri döndürüyor

ANTALYA'da veteriner hekim Gökçe Coşkun, ilkbahar göç döneminde yorgun düşmüş, yuvadan düşmüş yavru, ateşli silah veya insan sebepli yaralı bulunan 16 kuşun tedavisini yaparak, doğaya geri döndürdü. Bu yıl Türkiye genelinden 267 ihbar aldıklarını ve bu kuşların yüzde 50'sinin hayatını kaybettiğini söyleyen Coşkun, "Kuş bulunduğunda karton kutuda, sessizde, stabil bekletip, en kısa sürede uzmanla iletişime geçilmeli. Hemen beslemeye çalışmayın. Genelde ilk aşamada besleme yerine sıvı takviyesi uygulanır. Ne yazık ki yanlış müdahalelerle onları kaybedebiliyoruz" dedi.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi, kuş gözlemcisi ve yaban hayatı rehabilitasyonu üzerine bilimsel çalışmalar yapan veteriner hekim Gökçe Coşkun, mart ayı başı itibarıyla Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yola çıkıp, bir kısmı Türkiye'de kalan, bir kısmı Türkiye üzerinden Kuzey Avrupa'ya göç sırasında yorgun düşmüş veya yaralanmış kuşların gönüllü tedavisini yapıyor.

Bugünlerde bina üzerlerine yuva yapmış, cama çarpan, açık camdan içeri giren, yere düşmüş gibi vakalarla ebabillere çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Coşkun, Türkiye'nin birçok yerinden yardıma muhtaç kuş bulanların iletişime geçtiğini, ilk başta ne yapması gerektiğini söyleyerek Doğa Koruma ve Milli Parklar'a (DKMP) yönlendirdiğini kaydetti. Bu süreçte kuşa nasıl bakılacağı, muhafazası ile ilgili sosyal medya üzerinden bilgilendirmeler yaptığını da anlatan Coşkun, "Yardıma muhtaç bir kuş bulunduğunda bir karton kutu içinde stabil bekletip, uzman kişilerle iletişime geçilmeli. Ne yazık ki yanlış müdahaleler sonucu onları kaybedebiliyoruz. Oysa küçük bir bilgi hayat kurtarabilir. Kuş bulduğunuzda uzman görüşü almadan evde tutmanız veya 'evde beslerim' demeniz onun ölümü ile sonuçlanabilir. En kısa zamanda bilgi almalı, sessiz ortamda bekletmelisiniz. Kuş bulduğunuzda hemen beslemeye çalışmayın. O türün ne besin tükettiği ve nasıl beslemeniz gerektiği ile ilgili bilgi almalısınız. Genelde ilk aşamada besleme yerine sıvı takviyesi uygulanır" diye konuştu.