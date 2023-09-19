Adana'da okul çevresinde risk teşkil eden, velilerin korkulu rüyası haline gelen ağır hasarlı binanın yıkımına başlanıldı. Yıkım, dron ile görüntülendi.

Velilerin korkulu rüyası apartmanın yıkımına başlandı

Okul çevresinde risk teşkil eden Gökkuşağı Apartmanı'nda ki yıkım, dron ile görüntülendi

ADANA - Adana'da okul çevresinde risk teşkil eden, velilerin korkulu rüyası haline gelen ağır hasarlı binanın yıkımına başlanıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı, bin 575 bina ağır, 3 bin 415 bina orta hasar aldı, 418 kişi de hayatını kaybetti. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Atilla İlkokulu'nun yanındaki Gökkuşağı Apartmanı'da ağır hasar alan binalardan bir tanesiydi.

Okullar başlamadan önce birçok kez gündeme gelen binada dün itibariyle yıkım çalışması başladı. Yıkım, dron ile de görüntülendi.

Velilerden Ramazan Özdemir, "Çocuğum bu okulda eğitim görüyor. Ağır hasarlı bina nedeniyle sürekli endişe duyuyorduk ancak sonunda yıkım başladı. Keşke daha önce yıkılsaydı, şimdi okullar başladı çok fazla toz çıkıyor ama onlara da bir şey diyemiyoruz. Çok fazla yıkılacak bina var. Sonunda bina yıkılıyor bizim için önemli olan buydu" ifadelerini kullandı.

Yekta Seven isimli veli ise binanın yıkımı için geç kalındığını söyledi.