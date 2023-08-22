Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir mahallede her yıl leyleklerin göç mevsimi başladığında akıma kapılarak telef olması nedeniyle vatandaşlar akımın kesilmesi için çağrıda bulundu.

Vatandaştan, "Leylekler göç yolunda telef olmasın" çağrısı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı bir mahalle de her yıl leyleklerin göç mevsimi başladığında akıma kapılarak telef olması nedeniyle vatandaşlar akımın kesilmesi için çağrıda bulundu

ADANA - Adana'nın Seyhan ilçesine leyleklerin göç mevsimi başladığında akıma kapılarak telef olması nedeniyle vatandaşlar akımın kesilmesi için çağrıda bulundu.

Mart ayının ortalarında Adana'ya göç eden leylekler şimdi de şehirden geri göçü başladı. Her yıl düzenli olarak mart ayında gelip Ağustos oyunda göçe başlayan leylekler akıma kapılarak telef oluyor Bu nedenle de . Seyhan ilçesine bağlı Küçükçıldırım Mahallesinde vatandaşlar leyleklerin telef olmaması için akımların kapatılmasını istedi. Küçük Çıldırım sakinlerinden İzzettin Akman, her sene yüzlerce leyleğin göç esnasında dinlenmek için üzerine konduğu elektrik direklerinde akıma kapılarak telef olduğunu söyleyerek, leyleklerin göçü esnasında akımların kapatılabileceğini daha da önemlisin tellerin yer altına alınması gerektiğini ifade etti.