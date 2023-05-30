Kastamonu'nun Cide ve Abana ilçelerinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Vatandaşların bulduğu nesli tehlike altında olan balaban kuşları, koruma altına alındı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ve Abana ilçelerinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Gebeş köyünde vatandaşlar tarafından bitkin halde balaban kuşu bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tehlike altında olan balaban kuşunu teslim aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan balaban kuşu, tedavi edilmek üzere bölgede bulunan bir kliniğe götürüldü.

Abana ilçesinde de Mehmet Şenol isimli vatandaş tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı ve bitkin halde bulunan balaban kuşlarının koruma altına alınacağı öğrenildi.