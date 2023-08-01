Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar, bir kaplumbağayı borudan akan su damlalarıyla serinletti. Yürekleri de serinleten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar sıcaktan bunalan kaplumbağayı böyle serinletti

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar, bir kaplumbağayı borudan akan su damlalarıyla serinletti. Yürekleri de serinleten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polatlı ilçesine bağlı Karaahmet Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Şahin öğlen saatlerinde aşırı sıcaktan bunalan kaplumbağanın su aradığını fark etti. Kaplumbağayı eline alan bir vatandaş, susayan kaplumbağaya borudan akan su damlalarını içirtti. Kaplumbağanın su içmesi ve serinlemeye çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken vatandaşın sıcaktan bunalan kaplumbağayı serinletmeye çalıştığı o anlar yürekleri serinletti.