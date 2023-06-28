Vatandaşlar 9 günlük bayram tatilini Karasu'da değerlendirdi

9 günlük bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar soluğu Karasu'da aldı

Sakarya'da Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler

SAKARYA 9 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen vatandaşlar sahile akın etti. Yüzlerce vatandaşın serinlemek için akın ettiği ilçede Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Dolup taşan sahil havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Sakarya'nın Karasu ilçesine akın etti. Kimileri ailesiyle birlikte piknik tadında bir gün geçirerek, kimileri denize girerek, kimileri de kumda güneşlenerek güneşli havanın tadını çıkardı. Dolup taşan Karasu'da adeta Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bayramın ilk günü sahilde adeta şemsiye dikilecek yer kalmazken, tatilini geçiren vatandaşlar da memnuniyetini dile getirdi.

Gün boyunca cankurtaranlar görev yaparken, denizin tehlikeli olduğu bölümlerde belediye hoparlörlerinden sık sık uyarılar yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri bayram boyunca önlemlerini arttırdı. Cankurtaran Grup Eğitmeni Yusuf Serdar Aldanmaz, "Bayram boyunca 4 kurtarma aracı, bir hasta nakil aracı, 29 kule ve 40 personel ile Karasu'da bölgemizi koruyacağız. Misafirlerimizden isteğimiz çocuklarına sahip çıkmaları ve cankurtaran olmayan bölgelerde suya girmemeleri" dedi.

"Çok keyifli bir tatil geçiriyoruz"

Karasu'da tatili geçiren Şafak İlgün, "Karasu'nun havası güzel. Genelde tatil iyi geçiyor" dedi. Mert Ataş, "Karasu'yu çok seviyoruz, ve yaklaşık 6 yıldır daima buraya geliyoruz. Çok keyifli bir tatil geçiriyoruz" derken, Şevval Bennu Ortaba'da, "Karasu'yu güzel buluyorum. Tatilde ikinci günümüz. Düne göre daha kalabalık ve yarın biraz daha fazla kalabalık olacağını düşünüyorum. Gayet eğlenceli geçiyor tatilimiz. Çok tatil yeri gezdim ama buranın kumu, denizi daha güzel geliyor" şeklinde konuştu.

"Ankara'dan tatil için buraya geliyoruz"

Ankara'dan, tatil için Karasu'ya gelen Beren Güleç, "Karasu'yu çok beğeniyoruz. Üç yıldır Ankara'dan tatil için buraya geliyoruz. Tatilimiz çok güzel geçiyor ve çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı. Ailesiyle birlikte tatilini Karasu'da geçiren Sümeyye Uyar ise, "Karasu'yu çok seviyoruz. Denizi çok güzel, suyu ılık ve havası güzel. Tercihimiz her zaman Karasu oluyor" dedi.