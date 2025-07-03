Vatandaşa Sorduk: 1 Milyon Dolarınız Olsa Ne Yapardınız?

Vatandaşa Sorduk: 1 Milyon Dolarınız Olsa Ne Yapardınız?
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Haberler.com mikrofonuna konuşan vatandaşlara "1 milyon dolarınız olsa ne yapardınız?" diye sorduk. Kimisi ev alıp ailesine destek olmak isterken, kimisi yurt dışına kaçmak ya da dünyayı gezmek istediğini söyledi. Bazıları yatırım planları yaptı, bazılarıysa bu parayı hayal bile edemedi. Bir çocuk ise futbol kulübü kuracağını söyledi.

Haberler.com ekibi olarak sokağa çıktık ve vatandaşlara mikrofon uzattık:

"1 milyon dolarınız olsa ne yapardınız?" sorusu, her yaştan katılımcının hayallerini ve gerçeklerini ortaya koydu. Ekonomik kaygıların gölgesinde verilen yanıtlar kadar, hayal gücünün sınırlarını zorlayan düşünceler de dikkat çekti.

TEMEL İHTİYAÇLAR ÖNCELİKLİ: "EV ALIR, AİLEME YARDIM EDERDİM"

Röportajda birçok vatandaş 1 milyon dolarlık hayali, barınma ve geçim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağını söyledi. Ev almak, araba sahibi olmak, borç kapatmak ya da ailesine destek olmak isteyenlerin sayısı oldukça fazlaydı.

"Ben bu parayla önce bir ev alırım. Kalanını aileme veririm," diyen bir vatandaşın sözleri, ekonomik zorlukların vatandaş üzerindeki etkisini net biçimde yansıttı.

Bazıları ise bu miktarın çok büyük olduğunu düşünmedi bile: "Ben hayatımda öyle bir para görmedim. Hayal bile edemiyorum," diyerek, bu tür bir paranın hayal dünyasının dışında olduğunu ifade etti.

KAÇMAK, GEZMEK, KURMAK: KİMİLERİ HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTMEK İSTİYOR

Özellikle gençlerden gelen yanıtlar ise hayalleriyle dikkat çekti. Kimi yurt dışına kaçmak, yeni bir hayat kurmak ya da dünyayı gezmek isterken; kimileri de parayı yatırım yaparak değerlendirmek istediğini söyledi.

"Yatırım yaparım, o parayı katlarım," diyenler olduğu gibi,

"Pasaport alır yurtdışına kaçarım, orada yaşarım," diyenler de oldu.

En dikkat çeken yanıtlardan biri ise küçük bir çocuğa aitti. O, ne ev ne araba düşündü, "Futbol kulübü kurardım" diyerek hem hayalini hem girişimci ruhunu ortaya koydu.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Yaşam
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