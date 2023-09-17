Vancouver'da Arabasız Gün Etkinliği Düzenlendi

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Arabasız Gün etkinliğinde, düşük karbonlu bir yaşam tarzını ve toplumsal katılımı teşvik etmek amacıyla kentteki 20 cadde araç trafiğine kapatıldı.

VANCOUVER, 17 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen Arabasız Gün etkinliğinde yolda yürüyen insanlar, 16 Eylül 2023.

Vancouver'da her yıl düzenlenen Arabasız Gün etkinliğinde, düşük karbonlu bir yaşam tarzını ve toplumsal katılımı teşvik etmek amacıyla kentteki 20 cadde araç trafiğine kapatılıyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)