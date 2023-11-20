Van ve Hakkari'nin yüksek kesimleri ile kırsal bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Van şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 7 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı. Hakkari'nin yüksek kesimlerindeki köylerde ise kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi geçti.

Van ve Hakkari'de Kar Yağışı Etkili Oldu

VAN ve Hakkari'nin yüksek kesimleri ile kırsal bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve Hakkari'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Van şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 7 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı. Kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Van-Bahçesaray kara yolu ile Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçitlerinde Karayolları ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari'nin yüksek kesimlerindeki köylerde ise kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi geçti.