Van'ın Saray ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu ile sınır karakollarının yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Yolda kalan 3 mahalle minibüsü de kurtarıldı.

VAN'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu ile sınır karakollarının yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Yolda kalan 3 mahalle minibüsü de kurtarıldı.

Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Saray ilçesinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza bürünürken, İran sınırının sıfır noktasındaki kırsal Turan, Koçkıran, Dağdeviren mahalleleri ile bazı sınır karakollarının yolları ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Saray Şantiye Şefliği ekiplerinin kar kalınlığının yer yer yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede yaptığı çalışmayla mahalle ile sınır karakollarının yolları ulaşıma açtı. Öte yandan ekipler yolda kalan 3 mahalle minibüsünü de yolu açarak kurtardı.