Van'ın İpekyolu ilçesinde ahır yangını

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir ahırda çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir ahırda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, bugün İpekyolu ilçesine bağlı Ağzıkara Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN