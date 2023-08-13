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Van'ın Gevaş ilçesinde Perseid Meteor Yağmuru Gözlendi

Yaşam Haberleri

Van'ın Gevaş ilçesinde doğaseverler, perseid meteor yağmurunu gözlemleyip, o anları fotoğrafladı. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan perseid meteor yağmuru, Altınsaç Mahallesi'nde yüksek bir tepeye çıkan doğaseverler tarafından izlendi.

VAN'ın Gevaş ilçesinde yüksek tepeye çıkan doğaseverler, perseid meteor yağmurunu gözlemleyip, o anları fotoğrafladı.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen, yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi perseid meteor yağmuru, Van'ın Gevaş ilçesinde de görüldü. 4 kişiden oluşan doğasever ekip, meteor yağmurunu gözlemlemek için ilçeye bağlı Altınsaç Mahallesi'nde yüksek bir tepeye çıktı. Geceyi karanlık tepede geçiren doğaseverler, perseid meteor yağmurunu gözlemleyip, o anları fotoğrafladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Gevaş Van Yaşam Haberler

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