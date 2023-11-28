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Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

28 Kasım 2023 14:03 Son Güncelleme: 14:04 Abone Ol

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan Karabet Geçidi'nde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor. Karayolları ekipleri, Karabet Geçidi'nde yolun tek şeridini ulaşıma açtı ve araçların zincir takmalarını hatırlattı.