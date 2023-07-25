Van Gölü'nde Koyunları Serinleten Besici

VAN'ın Erciş ilçesinde besicilik yapan 6 çocuk babası Hanifi Arlı (41), kavurucu sıcaklarda koyunlarını, kiraladığı kamyonla getirdiği Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda serinletmeye çalıştı.

Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde hava sıcaklığı 26 dereceyi gösterdi. Sıcak hava insanlar gibi, hayvanları da etkiledi. Mahallede besicilik yapan Hanifi Arlı, 50'ye yakın koyununu Van Gölü kıyısına kamyonla getirdi. Arlı, hayvanları Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yüzdürerek serinletmeye çalıştı. Arlı, daha sonra hayvanları meraya götürdü. Aşırı sıcakların hayvanları etkilediğini söyleyen Arlı,Nakliye aracı kiralayıp hayvanları göle getirdim. Burada koyunlarımı Van Gölü'nün serin sularına sokup, yıkadım. Sıcak havadan bunalan küçükbaş hayvanlarımı kaybedeceğimi düşündüm. O yüzden göle getirip yüzdürdüm dedi.