Van'da Zorunlu Su Kesintisi

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, ani bir arıza nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Bostaniçi Mahallesi Kurtuluş Caddesi Samancılar mevkiinde bulunan 500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Sıhke TOKİ, Bostaniçi, Beyüzümü, Yalimerez, Kıratlı, Hamurkesen ve Kavuncu mahallelerinde 15 Eylül 2023 Cuma (bugün) 10.30 - 23.30 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca, su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır" denildi. - VAN