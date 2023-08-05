Van'da Yasaklı Irk Köpekler İçin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Oluşturuldu

Van'da sokaklarda tehlike oluşturdukları için toplatılan 42 yasaklı ırk köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılıyor. Merkezde ayrıca diğer sokak hayvanları için de sahiplendirme işlemleri yapılmaktadır.

VAN'da sokaklarda tehlike oluşturdukları için toplatılan, 42 yasaklı ırk köpeğe Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılıyor. Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkay, yasaklı ırkların kontrolsüz üremeleri ve satışlarını engellemek amacıyla kayıt altına alınma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, birçok yasaklı ırkın sokaklara bırakıldığını belirterek, "Her gün günlük bakımları ve beslenmeleri yapılmaktadır. Bu hayvanların sahiplendirilmesi yapılmıyor" dedi.

Tuşba ilçesinde, 5 yıl önce hizmete açılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı merkezi olma özelliğini taşıyor. 5'i veteriner hekim, 5'i tekniker, diğerleri merkezin çeşitli birimlerindeki personel olmak üzere toplam 32 kişinin görev yaptığı merkezde, bu yıl toplam 289 sokak hayvanı barınıyor. Merkezde, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, yaşlı, engelli ve yavru köpek bölümleri de bulunuyor. Van ve çevre illerden yaralı getirilen sahipsiz köpek ve kediler burada aşı, tedavi ve gerekli ameliyatları yapıldıktan sonra alındıkları bölgeye tekrar bırakılıyor. Bazı hayvanlar da belli kriterlere göre sahiplendiriliyor.

Merkezdeki diğer sokak hayvanları için sahiplendirmelerin belirli kriterlere göre yapıldığını da söyleyen Burkay, "Sahiplendirmenin belli şartları bulunmaktadır. Bizim için önemli olan bakım merkezimizden sahiplendirdiğimiz sokak hayvanlarının uygun ortamda yaşamını sürdürmesidir. Bunu, teknik ekibimiz tarafından oluşturduğumuz komisyonumuzun onayı olmadan gerçekleştiremiyoruz" diye konuştu.