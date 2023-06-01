Van'da Yaralı Akbaba Koruma Altına Alındı

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki sakallı akbaba koruma altına alındı ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.