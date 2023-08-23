Van'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, İpekyolu Caddesi'nde bulunan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi.
Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İpekyolu Caddesi'nde bulunan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 D 8081 plakalı Opel marka otomobil refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam