Van'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Van'da Yeni Sanayi Sitesinde konteyner yapım ve onarım yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, zamanında müdahale ile kontrol altına alınırken maddi zarar meydana geldi.

Van'da Yeni Sanayi Sitesinde konteyner yapım ve onarım yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Abdullah K.'ya ait konteyner yapım ve onarım yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği'nden 2 araç 6 personel sevke dildi. Zamanında yapılan müdahale ile içerideki ahşap kapılara sıçramadan yangın söndürülürken, maddi zarar oluştu. - VAN