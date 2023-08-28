Van'da saman yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı. - VAN