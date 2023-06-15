Van'da Sahil Yolu Projesi ve Rekreasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerini kapsayan Sahil Yolu Projesi ve 1100 dönümlük alandaki rekreasyon çalışmalarına devam ediyor. Proje ile vatandaşların Van Gölü sahillerini daha verimli değerlendirmesi hedefleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin "Sahil Yolu Projesi" ve 1100 dönümlük alandaki rekreasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerini kapsayan proje ile vatandaşların Van Gölü sahillerini daha verimli değerlendirmesi hedefleniyor.

Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Uyguma Oteli arasındaki 10 kilometrelik sahil yoluyla entegre olacak şekilde 1100 dönümlük alanda park çalışması da yapılıyor.

Sahil şeridinde bir yandan alana çakılan direkler üzerine 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu yapılırken, diğer yandan da seyir terasları ve dinlenme alanları inşa ediliyor.

Vatandaşları Van Gölü'nün eşsiz doğası ile buluşturacak sahil yolu ve rekreasyon projesi kapsamında 30 metre genişliğinde yol, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor.