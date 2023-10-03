Van'da Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Van'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, vatandaşları zor anlar yaşattı. Sağanağa yakalananlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Valilik ise olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Van'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte kısa sürede etkisini artıran sağanağa yakalanarak zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Valilik ise sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.