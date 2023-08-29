Van'da Sağanak Yağış: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
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Van'da sabah saatlerinde etkili olan sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkisi kısa sürede arttı ve hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Valilik ise olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Adıyaman'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini arttırdı.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Yaşam