Van'da Sağanak Yağış: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Van'da sabah saatlerinde etkili olan sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkisi kısa sürede arttı ve hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Valilik ise olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.