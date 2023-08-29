Van'da sağanak yağış sonucu sel meydana geldi

Van'ın Gürpınar ve İpekyolu ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam etkisini arttırarak sel meydana getirdi. Sel nedeniyle bazı evler su ve çamurla doldu, tarım alanlarında zarar oluştu.