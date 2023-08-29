Van'da sabah saatlerinde aniden etkili olan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazıları ise kapalı mekanlara sığındı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, aralıklı sağanak yağışın devam edeceğini belirtti.

Van'da sağanak vatandaşı hazırlıksız yakaladı

VAN - Van'da sabah saatlerinde aniden etkili olan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Van'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlarla iş yerleri saçaklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Belli aralıklarla etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiği belirtildi.

Kurak geçen yaz aylarında yağmurun bereketli olduğunu dile getiren vatandaşlar, ot toplama döneminde durumun bazı çiftçiyi etkileyeceğini kaydetti.