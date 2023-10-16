Van'da minibüs kazası: 10 kişi yaralandı

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 12.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Hoşap mevkiinde meydana geldi. Şemdinli'den Van'a giden ve içinde 10 yolcunun bulunduğu minibüs, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 10 yolcu ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN