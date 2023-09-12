Van'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.