Van'da mahsur kalan 6 keçi AFAD tarafından kurtarıldı
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Beşçatak Mahallesi kırsalında dağda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesi kırsalında dağda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Beşçatak Mahallesi kırsalındaki dağlık arazide 6 keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği ekipleri, hemen bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren zorlu çalışma sonucu mahsur kalan keçiler kurtarılarak, sahiplerine teslim edildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam