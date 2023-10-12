Van'da Kombi Bakımı Uyarısı

Van'da havaların soğuması ile birlikte uzmanlar, kombi bakımı noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Van'da, son zamanlarda doğal gaz kullanımında artış yaşandığını belirten uzmanlar, kullanım ve tesisat temizliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların ısınma araçlarından olan doğal gaz kullanımına başladığını ifade eden kombi bakım ve teknik servis uzmanları, kombi bakımı ve korsan servislere karşı vatandaşları uyardılar. Her yıl düzenli yapılan kombi bakımlarının önemli olduğunu belirten uzmanlar, bunun vatandaşların cebine yansıdığını söylediler. Kombi bakımlarının çok önemli olduğunu ve bunun mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gerektiğini belirten Bosch Termoteknik Yetkili Servisi ve Özvan Teknik İşletme Yetkilisi Haluk Terzioğlu, kombilerin kış boyunca çalışan bir cihaz olduğu için yılda bir defaya mahsus bakımlarının yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bazı bölgelerde suyun kireçli olmasına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Ama bir kombi cihazının mutlaka yılda bir bakımının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Aksi taktirde cihaz üzerinde bulunan bazı değerli parçalar, tozdan ve pislikten kaynaklı zarar görebilir" dedi.

"Kombi bakımı yapılmaması faturalara negatif yansır"

Her yıl düzenli yapılan kombi bakımının vatandaşların cebine de olumlu yansıdığının altını çizen Terzioğlu, "Kombi cihazın yanma basınçları çok önemli. Yanma basınçları esnasında içerdeki toz ve pisliğin durumuna bağlı olarak içerde düzgün yanma olmayabilir. Bu da faturalara negatif yansır. Her kombi bakımı esnasında içerdeki toz ve pislikler temizleniyor. Ayrıca değişmesi gereken parçalar değişiyor ve verimli bir şekilde yanma ayarları görüldükten sonra müşterilere cihazın kullanması söyleniyor" ifadelerini kullandı.

"Kombi bakımı cihazın ömrünü 12 yıl uzatır"

Kombi bakımlarının mutlaka yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini belirten Terzioğlu, "Bir kombi bakımı ortalama 40 dakika sürüyor. Fakat 2-3 yıl bakım yapılmamış bir kombi ise 1,5 saat sürüyor. Biz kombi bakımlarının yetkili servislerden yapılmasını istiyoruz. Çünkü yetkili serviste yedek parçasından tutun her malzemeyi bulabiliyorsunuz. En azından şikayet edebileceğiniz bir kurum olduğunu unutmayın. Ama özel servisler öyle değil. Özel servislerde orijinal yedek parça bulmaya bilirsiniz. Ayrıca bir problem olduğunda şikayet edebileceğiniz bir yer de yok. Özvan Teknik olarak vatandaşlarımızdan hangi marka olursa olsun kombi bakımını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Düzenli bir şekilde bakımı yapılan bir kombi cihazının ömrü en az 12 yıl uzar" diye konuştu.

Havaların soğuması ile birlikte kombi bakımlarında taleplerin arttığını ifade eden Terzioğlu, "Havaların soğumasıyla birlikte telefonlarımızda çağrı artışları meydana geldi. Bilinçli tüketici zaten bir ay öncesinden kombi bakımlarını yapmıştı. Biz her sene müşterilerimize kış gelmeden, sonbaharda kombi bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kış mevsiminde yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşayabilirler" dedi. - VAN