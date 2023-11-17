Van'da Karla Mücadele Çalışması Başladı
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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Van'da etkili olan Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitleri ile Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışmasa yaptı. Yağışla birlikte yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam