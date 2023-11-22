Van'da Kar Yağışı Sonrası 142 Yerleşim Yerinin Yolu Açıldı

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 142 yerleşim yerinin yolunun 92'si, ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, ekiplerin çalışmaları sonucu şu ana kadar 92 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı.

VAN'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 142 yerleşim yerinin yolunun 92'si, ulaşıma açıldı.

Van'da dün etkili olan kar yağışı sonrası 142 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. 600 personelin görev aldığı çalışmalar, 370 iş makinesiyle yürütüldü. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye kadar ulaştığı bölgede, ekiplerin çalışmaları sonucu şu ana kadar 92 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 50 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.