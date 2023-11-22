Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 92 yerleşim birimine ulaşım sağlanırken, kalan 50 yerleşim biriminin yolu açılmayı bekliyor.

Van'da kar nedeniyle kapanan 142 yerleşim biriminden 92'sinin yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde 600 personel ve 370 iş makinesi ile karla mücadele eden ekipler, dünden bu yana kapanan 142 yerleşim biriminden 92'sine ulaşımı sağladı.

Ekipler, kalan 50 mahalle ve mezra yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.