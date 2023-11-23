Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. İl genelinde 126 yerleşim birimine ulaşım sağlanmış, kalan 16 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Van'da kar nedeniyle kapanan 142 yerleşim biriminden 126'sının yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl genelinde iki günden bu yana 126 yerleşim birimine ulaşımı sağlayan ekipler, kalan 16 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.