Van'da kamyonet takla attı, 1 kişi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet takla attı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Çavuştepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sıddık Atsız kontroldeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - VAN