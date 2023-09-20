Van'da İbadethanelerde Temizlik ve Hijyen Hizmeti

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelindeki cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik ve hijyen hizmeti gerçekleştiriyor. Mobil Temizlik Ekibi, halı yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürerek vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadetlerini ifa edebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki cami, mescit, Kur'an kurslarında temizlik ve hijyen hizmeti gerçekleştiriyor.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı kurulan 'Mobil Temizlik Ekibi', hazırladığı plan ve program çerçevesinde hizmet vererek ilçe genelinde bulunan cami, mescit ve Kur'an Kurslarında halı yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Özel olarak hazırlanmış araç ve gereçler yardımıyla, uzak yakın demeden tüm İpekyolu'na hizmet veren mobil ekip, ibadethanelerin halılarını ilaçlı dezenfekte ediyor. Mobil ekip tarafından ibadethanelerin bahçe ve avluları da temizlenip ilaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlenip soluklanmak için ziyaret ettiği ibadethanelerin bahçe ve avlularına da gerekli bakımı yapıyor, camilerin avlularını ilaçlı, tazyikli su ile yıkıyor; ayrıca buralarda İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaçlarda budama ve ot biçme hizmeti de yürütülüyor. Mobil temizlik ekibi periyodik aralıklarla dezenfekte çalışmalarına devam edecek. - VAN