Van'ın merkez Tuşba ilçesinde çıkan hortumda 2 çoban yaralanırken, çatısı uçan bir çiftlik ise büyük zarar gördü. İki çobanın hafif yaralandığı olayda, çatısı uçan ahırda 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Van'da hortum: 2 kişi yaralandı, bir çiftlik zarar gördü

VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde çıkan hortumda 2 çoban yaralanırken, çatısı uçan bir çiftlik ise büyük zarar gördü.

Tuşba ilçesine bağlı Gendelova Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında hortum meydana geldi. Kentte etkili olan sağanakla birlikte ortaya çıkan hortumda bir çiftlik yerle bir oldu. İki çobanın hafif yararlandığı olayda, çatısı uçan ahırda 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil Sağlık, Afad, UMKE ile Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan çobanlara müdahale ederken, AFAD ekipleri ise çatının hayvanlara zarar vermemesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

"Üzerimize bir tufan geldi"

İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Erkan Kızıltaş, hortumun ahırların çatılarını uçurduğunu belirtti. Ahırın yıkılması sonucu 4 hayvanlarının telef olduğunu ifade eden Kızıltaş, "Hayvanlarımız büyük zarar gördü. Üzerimize bir tufan geldi. İki arkadaşımız yaralandı" dedi.