Van'da hayatını kaybeden hemşirenin 3 hafta önce aldığı bisikletle kaza yaptığı ortaya çıktı

Bisikletiyle işe giden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan hemşire Ayser Büyükyıldız'a pazar günü sabah saatlerinde hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan hemşire Büyükyıldız'a, yakında olan hastaneden gelen doktorlar hemen müdahalede bulundu. Ancak tüm çabalara rağmen Büyükyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı gün hastane önünde düzenlenen törenin ardından hemşire Büyükyıldız'ın cenazesi memleketi Yalova'ya uğurlanırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Aslan, benzer durumlarla sürekli karşılaştıklarını ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini de söyleyerek, "Böyle kazalar sürekli oluyor. Vefatla sonuçlanmıyor olabilir. Ama sürekli başımıza geliyor. Ben de 4 defa kaza atlattım. Önceki gece bir arkadaşımıza tekrar bir araba çarpıp kaçtı. Vefatla sonuçlanmayınca kimse kulak asmıyor. Türkiye genelinde ciddi bir problem, bu sadece Van'la alakalı değil. Dünden beri gelen destek mesajlarını görseniz her ilden var ve her ilde aynı problem var. Bisiklet yollarının eksikliği, mazgalların ters konulması, çukur halinde olması, emniyet şeridi ihlali, minibüs ve taksilerin ihlalleri, trafik kurallarına uyulmaması gibi bir sürü buna benzer sorun var. Ayrıca Van'daki bisiklet yollarımız çok sınırlı. Bu yollar, atılan kola ve gazoz şişeleri nedeniyle cam kırıklarıyla dolu. Önlemler alınmalı. Öncelikle minibüsler duraklar dışında durmamalı, yolcu alıp indirmemeli. Emniyet şeritleri de acil durumlar dışında kullanılmamalı" dedi.