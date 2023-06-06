Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Doğadan Sofrayı' etkinliği düzenlendi. Merkeze 29 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerden Gövelek Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkan-Tevfik Sarıgül Ortaokulu öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Van'da "Doğadan Sofraya" etkinliği düzenlendi

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Doğadan Sofrayı' etkinliği düzenlendi.

Merkeze 29 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerden Gövelek Mahallesi'nde düzenlenen "Doğadan Sofraya" etkinliğine, Türkan-Tevfik Sarıgül Ortaokulu öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı. Etkinliğe katılan öğretmen, öğrenci ve belediye çalışanları, hep birlikte doğada yürüyüş yaparak faydalı bitkileri topladı ve bu bitkilerden yöresel yemekler pişirdi.

Etkinlikte Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla boş arazilere de fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında toplanan otlarla yapılan yöresel yemekler eşliğinde halaylar çekilerek çeşitli oyunlar oynandı. Etkinlik sonunda katılımcılara yöresel yemek ikramında bulunuldu.

Mahalle sakinleri ise bu tarz etkinliklerle mahallelerinin tanıtımına katkı sağladıkları için İpekyolu Belediyesine teşekkürlerini bildirdi.