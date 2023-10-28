Van'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 fidan dikildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, köy çocukları ile birlikte Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 100 fidan dikti. Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Göründü ve Yuva İlkokulu öğrencileri katıldı. İlk olarak Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle koreografi yapan minik çocuklar daha sonra fidan dikti. Mahalle sakinlerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle 100 fidan diktiler

Minik öğrencilerden Cumhuriyetin 100. yılı koreografisi

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, köy çocukları ile birlikte Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle 100 fidan dikti.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesinde düzenlenen etkinliğe Göründü ve Yuva ilkokulu öğrencileri katıldı. İlk olarak Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle koreografi yapan minik çocuklar daha sonra fidan dikti.

Mahalle sakinlerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlik sonunda bir açıklamada bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Kılıç, Yuva ve Göründü mahallelerinde çocukları bir araya getirdiklerini ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılı çerçevesinde 100 çocuğumuzla 100 fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız yüzyıllar boyunca bu çocuklarımızın bir emeğinin yaşamasını istiyoruz. Cumhuriyet coşkusunu bu şekilde çocuklarımıza daha duygulu bir şekilde vermeye çalıştık. Aynı zamanda çocuklarımızla bir koreografi hazırladık. Bu etkinlik çerçevesinde çocuklara getirdiğimiz hediyelerimizi verdik ve çocuklarımızın daha coşkulu bir şekilde bayram yaşamasını sağladık. Ayrıca mevsim şartları çerçevesinde kasım ayı içerisinde de meyve ağaçlarını dikiyoruz ki, yüzyıllar boyunca o meyve ağaçlarından gelecek nesillerin faydalanmasını istiyoruz. Bunun yanında çocuklarımızın geleceğe bir emanet bırakmaları için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Projede yer alan öğretmen, polis ve öğrenciler ise etkinlikte yer almanın gururunu yaşadıklarını söylediler.