Van'da bir camide çıkan yangın hasara yol açtı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir camide çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Nur Hecer Aslan Camii'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN