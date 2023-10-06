Van'da bir camide çıkan yangın hasara yol açtı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Nur Hecer Aslan Camii'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir camide çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Nur Hecer Aslan Camii'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam