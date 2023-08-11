Van'da balık tutarken suya düşen adam hayatını kaybetti

VAN'da balık tutmak için gittiği çayda taşlara takılan ağını kurtarmak isterken dengesini kaybedip suya düşen Mutalip Şipal (29), hayatını kaybetti.

Olay, Çatak ilçesi Adnan Menderes Mahallesi mevkisindeki meydana geldi. 2 çocuk babası Mutalip Şipal, serpme ağını da yanına alıp, balık tutmak için evinin yakınlarındaki Çatak Çayı'na gitti. Şipal, burada taşlara takılan ağını çıkarmak isterken dengesini kaybedip, suya düştü. Çevredekiler, sürüklenmeye başlayan Şipal için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler ile çevredekilerin çabaları ile sudan çıkarılan Şipal, Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şipal, burada kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.