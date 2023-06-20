Van'da aracın çarptığı ayı tedaviye alındı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde aracın çarpması sonucu ayağı kırılan ayı tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Van- Ağrı kara yolunun Tendürek Dağı bölgesinde meydana geldi. Yol kenarında yatan ayıyı görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi. Bölgeye giden görevliler, anesteziyle sakinleştirdikleri ayıyı Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Burada müdahale edilen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

"Geçtiğimiz yıllarda merkezimizde tedavi gören 4 ayıyı doğaya kazandırdık"

Çaldıran ilçesinde aracın çarpması sonucu ayağı kırılan ayıya ilk müdahaleyi yaptıklarını ifade eden Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası yaban hayvanı yönünden çeşitliği bol olduğundan dolayı yaralanmalar sonucu merkezimize getirilerek tedavileri yapılıyor. Çaldıran ilçesi ile Doğubayazıt yolu bölgesinde yaşayan ayı ailesinin yaşadığı alanda genellikle trafik kazası sonucu yaralı ayılar merkezimize geliyor. Merkezimizin kuruluşundan buyana her yaşta her türde yaban hayvanı geliyor. Geçen yıllarda Bitlis'ten gelen Bivan'ı Bursa'ya, Haçovan'ı kayseri'ye gönderdik. Başka bir tedavi ettiğimiz ayıyı burada doğaya kazandırdık. Şuan itibarı ile 10 yılın içerisinde merkezimize gelen 3'ü ölü 8 ayıdan 4'ünü doğaya kazandırdık. Şimdi bu kızımızda Çaldıran bölgesinde trafik kazasına bağlı olarak sol arka ayağında kırık meydana gelmiş. İlk defa merkezimiz ve Veteriner Fakültesi ile birlikte ayının ayağındaki kırığı osteosentez (kırık kemik uçlarının metalik, sentetik veya organik araçlarla, değişik yöntemlere göre birleştirilip tespit edilerek kemik bütünlüğünün sağlanmasına yönelik yapılan ameliyat) yöntemi ile tedavi ettik. Kızımız yoğun bakımdan çıktı gayet sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlayacak" dedi.