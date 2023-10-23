Van'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Elektrik Kabloları Yanmaya Başladı

Van'da, altyapı çalışmaları sırasında zarar gören elektrik kabloları yanmaya başlayınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İpekyolu ilçesine bağlı Terzioğlu Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında zarar gören elektrik kabloları yanmaya başladı. Alevler mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, alevler araçlara sıçramadan kendiliğinden söndü. Yangının sönmesiyle çalışanlar ve mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Bölgede yaşanan elektrik kesintisi, kabloların onarılmasıyla sona erecek. - VAN