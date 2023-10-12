Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem: Öğrenciler okul bahçesine indirildi

VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Erciş ilçesinde de hissedilen depremin ardından öğrenciler okul bahçelerinde toplandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van Gölü merkezli 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, ekiplerin taramalarını sürdürdüğü belirtildi.