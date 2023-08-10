Van Büyükşehir Belediyesi Yaz Kur'an Kursu Sonuçlandı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz Kur'an kursu sona erdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, kursu tamamlayan 68 çocuk için etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e geçtikleri sureleri ve ilahileri okuyarak pasta kesti. Program sonunda öğrencilere hediyeler verildi.