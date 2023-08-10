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Van Büyükşehir Belediyesi Yaz Kur'an Kursu Sonuçlandı

Yaşam Haberleri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz Kur'an kursu sona erdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, kursu tamamlayan 68 çocuk için etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e geçtikleri sureleri ve ilahileri okuyarak pasta kesti. Program sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz Kur'an kursu sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca açılan yaz Kur'an kursunu tamamlayan 68 çocuk için program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler ezberledikleri sureleri ve ilahiler okudu, pasta kesti.

Etkinliğin sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Yaşam

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